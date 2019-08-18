В Черновцах задержали мужчину за убийство сожительницы

Новости Украины:В Черновцах мужчина забил сожительницу до смерти.

В Черновцах правоохранители задержали мужчину, который подозревается в избиении до смерти сожительницы, его взяли под арест, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Черновицкой области.

"Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители выехали на сообщении о задымлении в одном из домов спального района города Черновцы, где обнаружили в квартире тело мертвой 32-летней женщины. Кроме умершей в доме находился ее сожитель.

Мужчина не мог объяснить полицейским обстоятельства смерти женщины.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате нанесения множественных телесных повреждений. Правоохранители собрали доказательства, указывающие на причастность к преступлению 42-летнего сожителя умершей.