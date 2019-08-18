На Львовщине обнаружили африканскую чуму: поражена свиноферма

В одном из аграрных хозяйств Львовской области введен 40-дневный карантин в связи с выявленными случаями африканской чумы свиней.
Об этом сообщает Львовская ОГА.
“16 августа 2019 года на территории свинофермы вблизи села Кавское Стрыйского района были зафиксированы случаи смертей поголовья. Экспресс-методом в лаборатории подтвердили наличие возбудителя африканской чумы свиней у погибших животных”, - указано в сообщении.
Отмечается, что во Львовской ОГА состоялось экстренное заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством главы области Маркияна Мальского.
На заседании принято решение объявить карантин сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг вспышки и введен в действие план противоэпизоотических мероприятий.