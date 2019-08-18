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На Львовщине обнаружили африканскую чуму: поражена свиноферма

На Львовщине обнаружили африканскую чуму: поражена свиноферма
07:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Африканская чума поразила свиноферму на Львовщине.

В одном из аграрных хозяйств Львовской области введен 40-дневный карантин в связи с выявленными случаями африканской чумы свиней.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

“16 августа 2019 года на территории свинофермы вблизи села Кавское Стрыйского района были зафиксированы случаи смертей поголовья. Экспресс-методом в лаборатории подтвердили наличие возбудителя африканской чумы свиней у погибших животных”, - указано в сообщении.

Отмечается, что во Львовской ОГА состоялось экстренное заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством главы области Маркияна Мальского.

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На заседании принято решение объявить карантин сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг вспышки и введен в действие план противоэпизоотических мероприятий.

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Львовская область, Львовщина, Африканская чума.
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