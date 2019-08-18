За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли силы ООС

Новости Украины:Оккупанты за сутки восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" враг произвел семь обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Павлополя – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды в районе Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Пивденного – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід": неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия; в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета.