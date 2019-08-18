За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли силы ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" враг произвел семь обстрелов позиций Объединенных сил:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Пивденного – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.
С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід": неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия; в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета.