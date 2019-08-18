МВД вручило подозрение зампредседателю Житомирского горсовета

Новости Украины:Правоохранители обвиняют зампредседателя Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тысяч гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей председателя Житомирского городского совета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн, ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

"Одному из заместителей Житомирского городского председателя сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время досудебного расследования полицейские установили, что на должности начальника одного из управлений горсовета и распорядителем бюджетных средств, чиновник заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер.

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников.

"Таким образом, чиновница при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тыс. грн", - отметили в Нацполиции.

Правоохранители сообщили зампредседателя о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 грн до 750 грн необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.