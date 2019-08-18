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В Чернигове задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве пары

В Чернигове задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве пары
17:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Злоумышленников задержали когда они ехали в автобусе убитых, при них нашли оружие.

Полицейские задержали в Чернигове двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым в субботу вечером лицам, сообщает в воскресенье сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"17 августа вечером в полицию позвонили жители Чернигова. Они сообщили, что вблизи городского пешеходного моста кто-то стреляет. По указанному адресу прибыла полиция. Правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. По "горячим следам" полицейские задержали двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитому лицам. В ходе обыска у них была обнаружена и изъята оружие", - говорится в сообщении.

Мужчины задержаны. Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

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Черниговская область, Чернигов, Убийство, Оружие, Нацполиция.
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