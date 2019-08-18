Пожар в одесском отеле: одна из пострадавших вышла из больницы

Новости Украины:В Одессе выписалась из больницы одна из пострадавших во время пожара в отеле "Токио Стар".

В Одессе выписалась из больницы одна из женщин, пострадавших во время пожара в отеле "Токио Стар".

Как сообщили в пресс-службе горсовета, из Одесской городской клинической больницы №10, в ожоговое отделение которой вчера ночью доставили часть пострадавших, выписалась одна пациентка.

"Из 10-й больницы выписалась женщина из Херсона. Осталось 5 человек, из них 4 в реанимации", - говорится в сообщении.

В Одесском областном медицинском центре остаются два пациента, один из которых - в реанимации.

"Все больные стабильные без ухудшений. Наметилась положительная динамика", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 17 августа а одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар: 9 человек погибли, 9 госпитализировали. Один из них - гражданин Сьерра-Леоне сказал, что хочет отбыть на родину.

Правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар", известного предпринимателя Вадима Черного. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.