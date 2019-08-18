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Зафиксированы новые доказательства участия России в конфликте на Донбассе
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Зафиксированы новые доказательства участия России в конфликте на Донбассе

Зафиксированы новые доказательства участия России в конфликте на Донбассе
19:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка "Т-72Б3".

Базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture зафиксировала новые доказательства участия российских военных в конфликте на востоке Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, исследователи собрали свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. Новые данные используют при иске в Европейский суд по правам человека. Их должны обнародовать 19 августа.

По данным издания, доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка "Т-72Б3". На момент боев эту модель использовали только Вооруженные силы России.

Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев, отмечает Радио Свобода.

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года.

В Минобороны сообщили о 4 провокациях боевиков в зоне ООС

Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.

В ГПУ заявили, что в ночь на 24 августа 2014 года во время Иловайской трагедии силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп - 3,5 тыс. человек, до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

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Донецк, Россия, Лондон, Донбасс, АТО.
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