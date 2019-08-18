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В Буковеле люди чуть не погибли во время занятия экстремальным видом спорта

В Буковеле люди чуть не погибли во время занятия экстремальным видом спорта
20:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Когда молодые люди занимались "роуп-джампингом", оборвался трос, сейчас они в больнице.

В субботу, 17 августа, на туристическом курорте "Буковель" два человека получили травмы во время занятия экстремальным видом спорта.

Как сообщает "Галицкий корреспондент", в 21.25 спасателям поступило сообщение из Яремчанской центральной городской больницы о том, что к ним доставили двух пострадавших, парня и девушку, которые отдыхали на туристическом курорте "Буковель".

Молодые люди занимались экстремальным видом спорта "роуп-джампинг", во время которого оборвалась главная веревка. В результате 21-летняя девушка и 26-летний парень - жители Львовской области - упали на пешеходную дорожку и получили травмы.

В настоящее время пострадавшая девушка находится в Яремчанской ЦГБ, а парень - в реанимационном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы. Их состояние стабильное.

Пресс-секретарь ТК "Буковель" Оксана Островская рассказала изданию, что экстремальный аттракцион принадлежит не курорту, а предпринимателю, который сообщал о сертифицированном товаре и проводил тестирование.

Сейчас на территории курорта проводят проверку всех экстремальных аттракционов.

"Очень жаль, что на территории ТК "Буковель" произошел недопустимый случай и пострадали люди. Курорт предоставил предпринимателю участок для ведения деятельности, поэтому фактически не несет ответственности за работу предпринимателя", - отметила она.

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По словам пресс-секретаря, представители сервиса сообщили, что оборвавшийся трос имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован. Оборванный трос отправили на экспертизу.

Продолжаются следственные действия. Предприниматель, который является владельцем данного аттракциона и арендовал территорию для своей деятельности на курорте, предоставляет всю необходимую информацию компетентным органам.

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Ивано-Франковск, Травмы, Буковель, Роуп-джампинг.
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