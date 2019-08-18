В Запорожье "евробляхи" устроили автопробег против штрафов

Новости Украины:В Запорожье состоялся автопробег владельцев машин с иностранной регистрацией, которые требуют отложить введение штрафных санкций за управление такими машинами.

В Запорожье состоялся автопробег владельцев машин с иностранной регистрацией, которые требуют отложить введение штрафных санкций за управление такими машинами, пока вопрос их растаможки не будет пересмотрен парламентом нового созыва.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сегодня все владельцы авто на иностранной регистрации оказались в ситуации, когда за управление машинами предусмотрены штрафные санкции: при первой остановке патрульной полицией - 8,5 тысячи гривень, при повторной остановке - 17 тысяч гривень плюс лишение прав, конфискация авто. Также по линии ГФС предусмотрены штрафы до 170 тысяч гривень. Сегодня Президент Зеленский озвучил, что новая Рада, которая приступит к исполнению своих обязанностей с 29-го, немедленно примет закон, отсрочит введение штрафных санкций еще на три месяца. Но это произойдет не раньше 30-го числа, а с 22-го начнут вступать в силу штрафы и водить авто уже нельзя", - говорит организатор акции, руководитель организации "АвтоЕвроСила Запорожье" Влад Погорелов.

Согласно действующему законодательству, штрафные санкции против тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией, должны начать действовать с 24 августа.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 16 мая продлила льготный период для растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией на 90 дней.

25 ноября 2018 года в Украине начали действовать законы о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией. Они, в частности, установили новый порядок исчисления акциза на ввозимые автомобили, который уменьшил его величину по сравнению с предыдущими нормами; ставки таможенной пошлины, налог на добавленную стоимость и сбор в Пенсионный фонд остались неизменными.