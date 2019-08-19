В Запорожской области умер 93-летний ветеран УПА

Новости Украины:В Запорожской области ушел из жизни ветеран УПА Леонид Герасимюк.

В Молочанске Запорожской области ушел из жизни ветеран Украинской повстанческой армии Леонид Герасимюк.

Об этом в Facebook сообщил начальник управления коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА Александр Зубченко.

"Сегодня ушел в вечность мужественный сын Украины, ветеран Украинской повстанческой армии Леонид Афанасьевич Герасимюк... Горжусь знакомством с верным сыном Украины, искренние соболезнования родным и близким героя", - написал Зубченко.

Леонид Герасимюк родился 23 апреля 1926 года в с. Орищи (ныне Локачинский район Волынской области). Его отец Афанасий Герасимюк был на фронте с начала Первой мировой войны, дважды награждался Георгиевским крестом.

В июне 1941 года Леонид Герасимюк во время провозглашения во Львове Украинского государства поднимал сине-желтый флаг на Княжьей Горе. Дальше был арест гестаповцами, смертный приговор, побег из тюрьмы.

Вооруженную борьбу в рядах УПА он начал роевым в селе Вовчок, далее занимался идейно-политической и информационной работой с личным составом и местным населением, прошел тяжелыми дорогами войны на Полесье, Холмщине и Подляшье.

В октябре 1944 года Герасимюк попал в плен к НКВД, был приговорен к расстрелу, всю его семью выслали в Сибирь. После нескольких месяцев страшного ожидания смертный приговор был заменен двадцатью годами каторжных работ. Отбывал наказание в Казахстане на медных рудниках и на строительстве космодрома Байконур.

12 сентября 1954 года Леонида Афанасьевича реабилитировали. После освобождения уехал к матери в Прокопьевск Кемеровской области, где работал на шахте, а в 1976 году вышел на пенсию и переехал в Молочанск. Он очень хотел вернуться на родную Волынь, но путь домой был закрыт. До последних дней советской власти в КГБ хранилось личное дело Леонида Герасимюка с красной пометкой "особо опасен".

С провозглашением независимости бывший воин УПА активно занимался общественной деятельностью, разыскивал своих однополчан. После начала агрессии РФ стал волонтером украинской армии, в мае 2015 года посещал бойцов Добровольческого Украинского корпуса под Мариуполем.

Мужество и самоотверженность Леонида Герасимюка отмечены высшей наградой Запорожской области - медалью "За развитие Запорожского края".