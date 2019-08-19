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Суд избрал меру пресечения "блогеру", который на камеру избил ветерана АТО

Суд избрал меру пресечения "блогеру", который на камеру избил ветерана АТО
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Хмельницкий суд арестовал с правом залога Артура Сороченко, который избил ветерана АТО и снял это на камеру.

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября Артура Сороченко, подозреваемого в избиении ветерана АТО.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сороченко в суде признал свою вину и подчеркнул, что с уважением относится к военным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого арестовали до 1 октября, определив залог в размере 40 тыс. 140 гривень.

Напоминаем, 18 августа в Николаеве задержали злоумышленника, который избил ветерана АТО. Его разыскивала полиция Хмельницкой области.

Задержанный был известен тем, что записывал видео, где издевался над людьми за деньги, которые ему на банковскую карту сбрасывали зрители.

Ветерана АТО он избил за слова, что РФ воюет против Украины. Видео этого избиения тоже было распространено в интернете. Сам пострадавший после инцидента в полицию не обратился, но правоохранителям удалось его отыскать. После чего ветеран АТО написал заявление о преступлении.

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Суд, Ветеран, Избил, АТО, Арестован.
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