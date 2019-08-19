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Понедельник, 19.08.2019
В Запорожье разоблачили шпиона, передававшего в РФ секретные данные
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В Запорожье разоблачили шпиона, передававшего в РФ секретные данные

В Запорожье разоблачили шпиона, передававшего в РФ секретные данные
03:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:На запорожском авиазаводе Мигремонт разоблачили агента ГРУ.

В Запорожье разоблачили агента Главного управления разведки РФ, который работал на стратегическом заводе Мигремонт. Как сообщает ТСН, он передавал России секретные данные. Сообщается, что у задержанного Алексея Лазаренко на флешке нашли фото ударных украинских истребителей.

Уточняется, что он был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам, а задержали его летом на границе с Россией. По данным следствия, он пытался выехать в РФ к куратору с новыми данными о заводе. Также украинская сторона называет имя куратора — им является офицер ГРУ Сергей Козачков.

Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить, так как после отправки информации они изменяли уникальный идентификационный код.

Отмечается, что украинская разведка знала, что на этом предприятии работает российский агент, еще в октябре прошлого года. Тогда в Винницкой области при загадочных обстоятельствах разбился самолет Су-27. Погибли оба пилота высшего класса — украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе «МиГремонт» в Запорожье.

Однако, агент эмоционально убеждает — диверсионных задач не получал.

«Я не передавал информацию, которая навредила бы нашим людям. Я никаких бомб не закладывал. Я никого не стрелял», — сказал он.

О том, что падение украинского самолета во время международных воздушных маневров не было результатом диверсии, убеждены и на авиазаводе. Впрочем, военные следователи до сих пор не пришли к выводу, почему первоклассный самолет под управлением двух мастеров высшего пилотажа внезапно ушел в пике и врезался в землю на глазах у союзников.

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Россия, Завод, РФ, Шпион, Гру, МиГремонт.
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