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День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В результате обстрелов солдаты ООС не пострадали.

На Донбассе боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия…За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды возле Лебединского - из стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Песок - из ручных противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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