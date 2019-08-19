Боевики затягивают процесс демонтажа фортификационных сооружений в Станице Луганской

Новости Украины:В СЦКК сообщают, что украинская сторона готова к зеркальному демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, но противник затягивает процесс.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) констатирует, что представители отдельных районов Луганской области (ОРЛО) умышленно затягивают процесс разминирования и демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской.

"…в связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона готова провести зеркально демонтаж фортификационных сооружений. Однако со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжения работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным для украинской стороны начать указанные работы", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке в понедельник.

Таким образом, действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий, отмечает украинская сторона СЦКК.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.