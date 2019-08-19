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День в ООС: Боевики атаковали позиции ВСУ беспилотником

День в ООС: Боевики атаковали позиции ВСУ беспилотником
22:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:На Донбассе боевики 6 раз нарушили "режим тишины", в том числе применили БПЛА с гранатометным выстрелом.

На Донбассе с начала понедельника боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением БПЛА с гранатометным выстрелом, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщается в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В ООС отмечают, что с целью нанесения наибольшего ущерба украинским военнослужащим на одном из направлений боевики применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования совершили 6 обстрелов украинских позиций: в районе Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям объединенных сил не зафиксировано.

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В минувшие сутки, 18 августа, НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня: вблизи населенных пунктов Пищевик, Водяное, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Пески, Новолуганское, Луганское.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не было.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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