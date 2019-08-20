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Боевики применили ударный дрон: ранен боец ВСУ
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Вражеский беспилотный летательный аппарат был снаряжен гранатометным выстрелом ВОГ-25, отметили в штабе.

19 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“С целью нанесения наибольшего вреда нашим войскам на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25)”, - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки – из автоматического гранатомета;

вблизи Павлополя – применил беспилотный летательный аппарат снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранение. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета;

вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевики атаковали позиции ВСУ беспилотником

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил:

в районе Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

От начала текущих суток противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

неподалеку Талаковки – из автоматического гранатомета.

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Донбасс, ВСУ, Дрон, АТО, ООС, ВОГ-25.
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