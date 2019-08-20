В харьковском метро мужчина ударил полицейского ножом (Видео)

В харьковском метро мужчина ударил полицейского ножом в грудную клетку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Инцидент произошел в понедельник, 19 августа, около 19:30 в вестибюле станции метрополитена «Имени А.С. Масельского». Две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним пристает неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и 52-летний правонарушитель, который неожиданно достал нож и ударил им стража порядка в область грудной клетки. Несмотря на получение ранения, сержант полиции задержал нападавшего. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.