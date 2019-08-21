ОБСЕ сообщила о танковых подразделениях оккупантов на полигоне под Донецком

Новости Украины:Опубликован отчет ОБСЕ в котором говорится о технике оккупантов в районе н.п. Терновое.

СММ ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе н.п. Терновое на оккупированной территории Донетчины.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 19 августа 2019 года.

"17 августа БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 29 танков (Т-64 - 13 ед., Т-72 - 16 ед.) и 2 самоходные артиллерийские орудия (2С9 "Нона-С", 120 мм) на полигоне возле Тернового", - говорится в отчете.

Кроме того, на этом полигоне, расположенном в 57 км на восток от Донецка, также было обнаружено 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм).

Также отмечается, что 17 августа БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 12 БМП-1, 1 БТР-70 и 1 инженерную машину разграждения (ИМР-2) у н.п. Круглик (65 км на юго-запад от Луганска), а 19 августа беспилотник Миссии обнаружил 8 броневых боевых машин (вероятно типа БМП) возле н.п. Пришиб (34 км на северо-запад от Луганска).