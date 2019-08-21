Организаторша незаконного "референдума" получила срок

Новости Украины:Прокуратура Луганской области назначила наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

«В рамках уголовного производства, начатого по материалам 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях установлено, что жительница с. Теплое Станично-Луганского района добровольно приняла участие в подготовке и проведении незаконного «референдума». Женщина выполняла функции «председателя избирательной комиссии», - говорится в сообщении.

Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

В данном уголовном производстве в ходе досудебного расследования подозреваемая признала свою вину, способствовала изобличению других соучастников и, пользуясь своим правом, инициировала заключение соглашения о признании вины с прокурором.

Беловодский районный суд Луганской области признал указанное лицо виновным в совершении умышленных действий, направленных на изменение границ территории Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.