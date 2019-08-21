Скачать
Среда, 21.08.2019
Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
Саммит G7: что будут обсуждать
Саммит G7: что будут обсуждать
Лига чемпионов: результаты матчей раунда плей-офф 20.08.2019
Лига чемпионов: результаты матчей раунда плей-офф (Видео)
Приметы и обряды на 20 августа - День Ветрогона
Приметы и обряды на 20 августа - День Ветрогона

На пунктах пропуска на Донбассе возникли очереди

На пунктах пропуска на Донбассе возникли очереди
09:42 Сегодня Телеграф Укринформ фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:Более 235 машин собрались на КПВВ Гнутово, Майорское, Новотроицкое.

В среду утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 235 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское"- 30/40; "Марьинка" - 0/75; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 20/20 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все КПВВ на линии размежевания функционируют в штатном режиме.

СБУ нашла тайник в районе ООС

По данным пограничников, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. Всего через КПВВ пропустили 46 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Новотроицкое, Гнутово, КПВВ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
04 Президент Группы Всемирного банка едет в Украину
05 Не все фракции делегировали своего представителя в каждый комитет - пресс-служба "Слуги народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день
В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти
Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти
Список продуктов, которые негативно влияют на здоровье детей
Список продуктов, которые негативно влияют на здоровье детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь