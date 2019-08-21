На пунктах пропуска на Донбассе возникли очереди

Новости Украины:Более 235 машин собрались на КПВВ Гнутово, Майорское, Новотроицкое.

В среду утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 235 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское"- 30/40; "Марьинка" - 0/75; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 20/20 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все КПВВ на линии размежевания функционируют в штатном режиме.

По данным пограничников, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. Всего через КПВВ пропустили 46 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств