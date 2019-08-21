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Чиновник Госгеокадастра "погорел" на взятке

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Чиновник Госгеокадастра "погорел" на взятке
10:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: СБУ

Новости Украины:За 18 тис гривень чиновник обещал "решить" вопрос с проверками.

Чиновник Госгеокадастра в Черкасской области требовал взятку от руководителя местного фермерского хозяйства. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что чиновник требовал от фермера 18 тысяч гривен. За эту сумму злоумышленник обещал коммерсанту дать положительное заключение по результатам проверки режима использования земель и не привлекать его к административной ответственности за якобы самовольный захват земельных участков.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения должностным лицом первого транша неправомерной выгоды. Правоохранители задержали злоумышленника после получения части взятки в размере 6 тысяч гривен.

СБУ выкрыла на взятках одного менеджера Одесского филиала госбанка

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Харькове чиновник Геокадастра требовал 20 тысяч гривен от директора фермерского хозяйства за невмешательство в хозяйственную деятельность.

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СБУ, Взятка, Госгеокадастр, Черкасская обл.
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