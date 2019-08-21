В Житоморской области девочку сбил поезд

Новости Украины:Девочка попала под поезд, когда спасала свою собаку которая выбежала на колею навстречу поезду.

В Житомире 12-летняя девочка выгуливала собаку и попала под поезд.

Об этом сообщает Нацполиция Житомирской области.

В отделе коммуникаций полиции Житомирской области, трагедия произошла сегодня около 7:45 в Житомире.

«Предварительно, 12-летняя девочка утром выгуливала собаку вместе со своим другом-ровесником. В какой-то момент пес выбежал на железнодорожный путь, когда навстречу ему уже двигался поезд. Школьница решила спасти собаку, в результате чего сильно травмировалась», - рассказали в полиции.

Там также уточнили, что девочка получила черепно-мозговую травму головы, травмы рук и ног, и т.п..

Сейчас она находится в реанимации одной из больниц города. Медики оказывают ей помощь. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства этого происшествия.