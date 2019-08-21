Стала известна личность седьмой жертвы пожара в гостинице "Токио-Стар"

Новости Украины:Жертвой пожара оказалась жительница Сумской области 1977 года рождения.

Установлена личность еще одного погибшего человека в результате пожара в одесском отеле «Токио Стар».

Жертвой пожара оказалась жительница Сумской области 1977 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Мероприятия по идентификации еще двух человек - ребенка и мужчины - продолжаются», - отметили в полиции.

В ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, еще 9 были госпитализированы. В полиции заявили об идентификации шести тел. Двое из них - жители Одесской области (юноша, 2002 г.р. и девушка, 2001 г.р.). Еще двое - киевляне (муж, 1995 г.р. и женщина, 1996 г.р.), а также - 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения.

Владелец отеля, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу.