Скачать
Среда, 21.08.2019
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Лига чемпионов: где смотреть матчи раунда плей-офф 21 августа
Лига чемпионов: где смотреть матчи раунда плей-офф 21 августа
Google научилась отслеживать движение рук в режиме реального времени
Google может отслеживать движение рук в режиме реального времени

Харьков будет бороться с наркоманией

Харьков будет бороться с наркоманией
15:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:Выделят средства на информационные кампании и создадут карту всех "закладок" и интернет-адресов, где распространяют запрещенные вещества.

В Харькове будут бороться с наркоманией: выделят средства на информационные кампании и создадут карту всех "закладок" и интернет-адресов, где распространяют запрещенные вещества.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

21 августа на заседании Харьковского городского совета депутаты утвердили программу по противодействию наркомании. По словам мэра Геннадия Кернеса, цель программы - профилактика и предотвращение употребления наркотиков среди молодежи.

В рамках программы планируются разъяснительные работы в учебных заведениях, информационные кампании в СМИ, транспорте. Также власти собираются выделить дополнительное финансирование мероприятий Нацполиции, направленных на борьбу с торговлей наркотиками.

Дело интернет-торговцев наркотиков и психотропных отправили в суд

 "Сегодня наш город кричит "нет" наркомании. Это новая программа... которая будет финансироваться из местного бюджета для того, чтобы мы могли оказывать помощь всем, кто хочет бросить эту заразу.

Мы создадим карту всех закладок и интернет-адресов, которые нарисованы на фасадах зданий по городу, чтобы в дальнейшем для тех, кто этим занимается, это было как "минное поле",- заявил Кернес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наркотики, Харьков, Харьковская область, Харьковский горсовет, Наркомания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
05 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot;
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь