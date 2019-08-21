В Херсоне пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

В аэропорту "Херсон" пограничники обнаружили россиянина, которого разыскивают правоохранительные органы Бельгии за торговлю наркотиками.
Об этом сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.
"Сегодня в пункте пропуска для авиационного сообщения "Херсон" во время оформления авиарейса "Херсон-Стамбул" пограничники обнаружили гражданина Российской Федерации, который в соответствии с базой данных Интерпола находится в международном розыске", - сообщил Шевцов.
Как выяснилось, россиянина разыскивают правоохранительные органы Бельгии за торговлю наркотиками.
Преступника пограничники задержали и в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.