В Херсоне пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Новости Украины:В херсонском аэропорту задержали россиянина, которого искал Интерпол.

В аэропорту "Херсон" пограничники обнаружили россиянина, которого разыскивают правоохранительные органы Бельгии за торговлю наркотиками.

Об этом сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.

"Сегодня в пункте пропуска для авиационного сообщения "Херсон" во время оформления авиарейса "Херсон-Стамбул" пограничники обнаружили гражданина Российской Федерации, который в соответствии с базой данных Интерпола находится в международном розыске", - сообщил Шевцов.

Как выяснилось, россиянина разыскивают правоохранительные органы Бельгии за торговлю наркотиками.

Преступника пограничники задержали и в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.