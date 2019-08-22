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Еще шестерых крымских татар оштрафовали за пикет под стенами Верховного Суда РФ

Еще шестерых крымских татар оштрафовали за пикет под стенами Верховного Суда РФ
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Продолжаются судебные процессы над крымскими татарами которые участвуют в акциях солидарности.

Мещанский суд Москвы в среду оштрафовал еще шестерых крымских татар, которые 11 июля вышли на акцию у здания Верховного суда России в поддержку фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Сегодня, 21 августа 2019 года, в Мещанском районном суде города Москвы состоялись судебные заседания в отношении крымских татар, которые проводили акцию 11 июля 2019 года возле здания Верховного суда РФ. Суд вынес решение об административном правонарушении и взыскании административных штрафов еще с шести крымских татар в размере 10000 рублей (около 4 тыс. грн - ред.), - говорится в сообщении.

Среди оштрафованных - Ш. Крестов, Е. Алиев, Н. Кишпидінов, С. Хайбулаев, З. Асанов, Н. Абдурашитов.

Как сообщалось ранее, 11 июля в Верховном суде РФ рассматривалась апелляционная жалоба на вынесенный приговор Северо-Кавказским окружным военным судом по "делу Хизб ут-Тахрир" (первая Бахчисарайская группа).

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10-11 июля в Москве были задержаны 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и обвинениями крымских татар в терроризме. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении статьи 20.2 ч.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга).

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Крым, Суд, Политзаключенный, репресии.
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