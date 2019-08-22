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На Харьковщине обнаружили подпольный склад контрафактной продукции

На Харьковщине обнаружили подпольный склад контрафактной продукции
03:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:На складе контрафактной продукции насчитали почти 10 тонн алкоголя и более 30 тыс. пачек табачных изделий.

Прокуратура Харьковской области совместно со следователями управления финансовых расследований ГУ ГФС в области и при оперативном сопровождения управления защиты экономики в области обнаружили подпольный склад суррогатного алкоголя и сигарет.

"Склад оказался непосредственно в частном доме. Все комнаты полностью были заставлены контрафактной продукцией. Там насчитали почти 10 тонн алкоголя, по предварительным данным водки и коньяка, и более 30 тыс. Пачек табачных изделий. Вся эта продукция имеет неизвестное происхождение и не содержит предусмотренных законом акцизных марок. По предварительным данным, эти товары реализовывались в магазинах населенных пунктов сразу нескольких районов области, в частности, Богодуховском и Краснокутском", - цитирует пресс-служба и.о. начальника отдела прокуратуры Харьковской области Людмилу Белозерову.

Склад выявили в ходе санкционированных судом обысков в рамках уголовного производства по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. ч. 1, 3 ст. 204 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об аресте обнаруженной продукции и назначения необходимых экспертиз.

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Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к незаконной деятельности. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

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Прокуратура, Харьков, ГФС, Контрафакт.
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