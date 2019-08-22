Полиция задержала преступную группировку, специализирующуюся на VIP квартирах

Новости Украины:Организованную преступную группировку, которая грабила элитные квартиры, ловили одновременно в трех областях.

Полиция одновременно задержала в Киеве, Виннице и Черкасской области членов одной вооруженной банды, которая занималась грабежами элитного жилья. В разных местах страны преступники пытались скрыться от правоохранителей.

"Вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи", - отметили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Правоохранители провели обыски по месту проживания злоумышленников обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Также как вещественное доказательство полиция изъяла автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Уголовное производство открыто по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам. Продолжаются обыски по месту жительства нападающих и месту укрытия ограбленного имущества.