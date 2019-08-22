Скачать
Четверг, 22.08.2019
МИД позитивно оценило год культурного сотрудничества Украины и Австрии
МИД позитивно оценило год культурного сотрудничества Украины и Австрии
В КНДР заговорили о риске возникновения холодной войны
В КНДР заговорили о риске возникновения холодной войны
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси

Полиция задержала преступную группировку, специализирующуюся на VIP квартирах

Полиция задержала преступную группировку, специализирующуюся на VIP квартирах
05:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Организованную преступную группировку, которая грабила элитные квартиры, ловили одновременно в трех областях.

Полиция одновременно задержала в Киеве, Виннице и Черкасской области членов одной вооруженной банды, которая занималась грабежами элитного жилья. В разных местах страны преступники пытались скрыться от правоохранителей.

"Вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи", - отметили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Правоохранители провели обыски по месту проживания злоумышленников обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Также как вещественное доказательство полиция изъяла автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.
Уголовное производство открыто по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

15 рейдеров задержаны при нападении на госпредприятие в Харьковской области

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам. Продолжаются обыски по месту жительства нападающих и месту укрытия ограбленного имущества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкасская область, Киевская область, Винницкая область, Полиция, Банда, НПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
02 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
03 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
04 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
05 Завтра Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индекс потребительских настроений в Украине достиг значения августа 2013-го
Индекс потребительских настроений достиг значения лета 2013-го
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в &quot;Большую восьмерку&quot;
Зеленский - о возвращении РФ в G8
Новый сбой в работе Instagram и Facebook: пользователи не могут &quot;залогиниться&quot;
Новый сбой в работе Instagram и Facebook: пользователи не могут "залогиниться"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь