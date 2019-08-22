Боевики на Донбассе вывесили российские флаги

Новости Украины:В оккупированном Донецке боевики вывесили российские флаги вместо флагов "ДНР".

В неподконтрольном украинским властям Донецке в центре города появились государственные флаги России вместо флагов группировки "ДНР".

Об этом сообщил Telegram-канал Inside Donetsk. В частности, российские триколоры вывешены на стеле на площади Ленина и над библиотекой имени Крупской.

У здания Донецкой облгосадминистрации, которое "ДНР" использует как "правительственное", также висит флаг РФ, передают "Новости Донбасса". По всей видимости, это связано с Днем флага, который отмечается в стране-агрессоре России 22 августа.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие, ранен военный.