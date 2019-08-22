В заброшенной школе нашли тайник с оружием (Фото)

Новости Украины:Тайник со считавшимся утерянным в боях в 2014-15 годах оружием нашла СБУ в одном из поселков Новоайдарского района.

В заброшенной школе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, которые, по предварительным данным, числятся как потерянные в боях 2014-2015 годов.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Схрон был оборудован в одном из поселков Новоайдарского района. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, изъяли автомат Калашникова АК-74, 2 подствольных гранатомета, 3 гранаты Ф-1, 7 гранат РГД-5, 40 выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу", - говорится в обнародованном в четверг на странице СБУ в соцсети Фейсбук сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Также в СБУ отметили, что в течение 2019г на территории Луганской и Донецкой областей спецслужба изъяла из незаконного оборота почти 50 тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 кг взрывчатки.