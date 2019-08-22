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Четверг, 22.08.2019

Водитель протащил по дороге полицейского (Видео)

В Днепре водитель после остановки патрульным внезапно начал движение и протащил полицейского несколько десятков метров. Об этом в среду, 21 августа, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. Инцидент произошел ночью 20 августа на проспекте Слободского, где патрульные остановили водителя автомобиля Jaguar за нарушение ПДД. "Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения водитель оставил место преступления", - говорится в сообщении. Полиция ввела план по перехвату нарушителя. В результате мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Водителю грозит уголовная ответственность по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.
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ДТП, Авария, Полиция, Днепр, ЧП, Нацполиция.
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