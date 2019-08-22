За текущие сутки боевики нарушили "режим тишины" пять раз

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксированы пять вражеских вооруженный провокаций.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.
Он отметил, что дважды противник нарушил режим прекращения огня на Луганском направлении и трижды - на Донецком.
По словам Мотузяника, в первые минуты текущих суток российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь в сторону позиций ОС возле Водяного, Новотроицкого и Богдановки. Во всех трех случаях оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
"В дальнейшем вражеский огонь был подавлен силами украинских войск, которые применили пехотное оружие", - отметил спикер.
Далее, сообщил Мотузяник, в 5 часов утра враг бил из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новолуганского и Зайцево. Огонь велся со стороны н.п. Доломитное и Гольмовский.
"Наши защитники ответили противнику прицельным огнем из дежурных огневых средств, опять же не применяя запрещенное оружие", - сказал спикер.
Он подчеркнул, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и продолжает находиться под полным контролем ОС.
"Боевых потерь в рядах Объединенных сил с начала этих суток нет", - добавил Мотузяник.
Напомним, за минувшие сутки, 21 августа, боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие, один украинский военный был ранен.