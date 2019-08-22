Скачать
Четверг, 22.08.2019
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню

За текущие сутки боевики нарушили "режим тишины" пять раз

За текущие сутки боевики нарушили "режим тишины" пять раз
13:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики, по состоянию на 12.00, обстреляли украинские позиции 5 раз.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксированы пять вражеских вооруженный провокаций.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

Он отметил, что дважды противник нарушил режим прекращения огня на Луганском направлении и трижды - на Донецком.

По словам Мотузяника, в первые минуты текущих суток российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь в сторону позиций ОС возле Водяного, Новотроицкого и Богдановки. Во всех трех случаях оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

"В дальнейшем вражеский огонь был подавлен силами украинских войск, которые применили пехотное оружие", - отметил спикер.

Далее, сообщил Мотузяник, в 5 часов утра враг бил из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новолуганского и Зайцево. Огонь велся со стороны н.п. Доломитное и Гольмовский.

Боевики на Донбассе вывесили российские флаги

"Наши защитники ответили противнику прицельным огнем из дежурных огневых средств, опять же не применяя запрещенное оружие", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и продолжает находиться под полным контролем ОС.

"Боевых потерь в рядах Объединенных сил с начала этих суток нет", - добавил Мотузяник.

Напомним, за минувшие сутки, 21 августа, боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие, один украинский военный был ранен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганск, Минобороны, Донбасс, ОС, Министерства обороны Украины, Обсрелы, ОРДЛО, Объединенные силы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
05 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
ГФС сообщила, сколько &quot;евроблях&quot; растаможили украинцы
ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы
&quot;Слуга народа&quot; претендует на большую часть комитетов рады
"Слуга народа" хочет занять 21 комитет
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способный работать год без подзарядки
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способный работать год без подзарядки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь