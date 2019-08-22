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Не смотря на Керченский мост Крым не посещают туристы

Не смотря на Керченский мост Крым не посещают туристы
14:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Постройка Керченского моста не помогла Крыму,туристы не посещают полуостров и жалуются на плохие условия.

В оккупированном Крыму уменьшилось количество туристов. Разгар дня, море +22, воздух +28. Туристов почти не видно во многих местах, особенно в небольших поселках, говорится сюжете Крым. Реалии.

Журналисты отмечают, что мнения крымских предпринимателей и публичных лиц РФ различаются. Так, подконтрольный Кремлю глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов пообещал Путину, что в этом году на полуострове отдохнет около 7 миллионов туристов.

В то же время владельцы туристической инфраструктуры жалуются на отток отдыхающих, а иногда – на поведение тех, кто остается провести лето в Крыму. "Туристы через одного воруют дистанционные пульты от телевизоров и кондиционеров, посуду, хамят персоналу, уходят в запои, ломая мебель", – пишет в соцсети крымский отельер, добавляя, что его раздражает также повышение тарифа на недвижимость.

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Сами же туристы жалуются на высокие цены и "никакой сервис". Отдыхающие отмечают: ситуацию с туризмом не решил и построенный Путиным Керченский мост. "Ну туристов мало, да. Я вот на два дома живу, Москва-Ялта. Мне это очень бросается в глаза. Ну, раньше ехало больше людей. Разумеется, политически это все можно связать. Мост – конечно, хорошо, но все равно сюда приехать надо. То есть это расстояние, и ехать зачем?", – заметил россиянин.

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Крым, Туризм, Владимир Путин, Сергей Аксенов, Керченский мост, Оккупация Крыма.
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