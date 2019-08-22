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Полиция Кировоградщины объявила план "Сирена" в связи с убийством адвоката

Полиция Кировоградщины объявила план "Сирена" в связи с убийством адвоката
16:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция Кировоградской области объявила план перехвата связи с убийством адвоката возле СИЗО.

В связи с тем, что в четверг около полудня в Кропивницком неизвестные лица с использованием огнестрельного оружия причинили ранения двум местным жителям, вследствие чего один из них погиб на месте, а другой был госпитализирован, правоохранители Кировоградской области ввели в действие план "Сирена".

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К раскрытию преступления также привлечен ряд оперативных служб, экспертов и кинологов. В действие введен оперативный план "Сирена", - сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

В ведомстве проинформировали, что предварительная квалификация события - ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Ранее пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщала, что ориентировочно в 11:45 четверга в Кропивницком возле СИЗО расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова.

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Полиция, Адвокат, Убийство, СИЗО, Кировоградщина, План перехвата.
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