В Кропивницком неизвестные расстреляли адвоката

Новости Украины:Нападения на адвоката было совершено возле Кропивницкого СИЗО.

Ориентировочно в 11:45 четверга в Кропивницком возле СИЗО №6 неизвестные расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова, при этом есть информация о наличии еще одного пострадавшего, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Убийство произошло по ул. Куропятникова у СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшего", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

Сейчас на месте преступления работает следственная группа.

Как сообщалось ранее, во время спецоперации в Киевской области правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин и задержали организаторов и исполнителей, которые планировали преступление.