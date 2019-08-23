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В Одессе трое вооруженных мужчин пытались захватить квартиру 82-летней женщины

В Одессе трое вооруженных мужчин пытались захватить квартиру 82-летней женщины
02:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:Вооруженная группа лиц пыталась силой захватить квартиру жительницы Одессы.

 В Одессе задержаны трое вооруженных мужчин, которые выбросили из квартиры 82-летнюю женщину.

Как сообщает Главное управления Нацполиции в Одесской области, 21 августа около 23.00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартиру, расположенную в Приморском районе города, ворвалась группа неизвестных, которые с применением силы вытолкали хозяйку в подъезд. Как отмечается, на место происшествия были направлены следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и сотрудников батальона полиции особого назначения.

"В квартире 82-летней одесситки правоохранители обнаружили трех мужчин. По их словам, указанное жилье является предметом судебного разбирательства, а они, якобы, представляют интересы одной из сторон спора. Для выяснения обстоятельств мужчин доставили в отдел полиции", - сообщили в главке. У мужчин изъяты пистолеты, которые направлены на экспертизу.

Со слов потерпевшей, когда она уже укладывалась спать, в ее квартиру ворвались злоумышленники. Они вытолкали пенсионерку, которая была в нижнем белье, в подъезд. Женщина плакала и просила впустить ее внутрь, чтобы она хотя бы могла взять ингалятор. Как пояснила женщина, более 20 лет она страдает тяжелой формой бронхиальной астмы и применение ингалятора ей прописано по жизненным показаниям. Однако злоумышленники не пустили ее внутрь, потерпевшая смогла вернуться только при помощи полицейских.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Правоохранители отмечают, что любые спорные вопросы, в том числе, связанные с недвижимостью, должны решаться исключительно в правовом поле и методами, определенными законодательством.

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Одесса, Преступление, Нацполиция.
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