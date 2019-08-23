Скачать
Пятница, 23.08.2019
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
Майк Помпео и Христя Фриланд обсудили поддержку Украины
Майк Помпео и Христя Фриланд обсудили поддержку Украины
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия

ОБСЕ насчитала 27 "Градов", которые были размещены с нарушением Минских договоренностей

ОБСЕ насчитала 27 "Градов", которые были размещены с нарушением Минских договоренностей
06:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На оккупированной части Донбасса вопреки Минским соглашениям были зафиксированы системы залпового огня "Град".

СММ ОБСЕ зафиксировала 20 августа 27 систем залпового огня "Град" на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте ОБСЕ в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"20 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне возле н.п. Терновое (57 км на восток от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи н.п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км на юго-запад от Луганска)", - говорится в отчете в разделе "Вооружение, размещенное с нарушением линий отвода".

Рядом с этим, 20 августа было зафиксировано 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируемых гаубиц (Д‑30 "Лягушка", 122 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ‑12 "Рапира", 100 мм) на полигоне неподалеку от н.п. Шимшиновка (27 км на юго-запад от Луганска).

Ситуация в ООС: боевики 8 раз нарушили режим тишины

На следующий день, 21 августа, СММ зафиксировала 6 РСЗО (БМ-21) на полигоне рядом с Терновым. Кроме того, Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе "вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения".

"Грозит экологическая катастрофа": на Донбассе затопило шахту

"20 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 14 танков (Т-64 – 8 ед.; неустановленного типа — 6 ед.) на полигоне возле Тернового; 12 буксируемых гаубиц (2A36 "Гиацинт–Б", 152 мм — 4 ед.; 2А65 "Мста-Б", 152 мм — 4 ед.; 2A36 или 2A65 — 4 ед.), a также 1 самоходную гаубицу (2С1) и 3 танка (Т-72) вблизи Хрустального; 12 танков (вероятно Т-64) на полигоне неподалеку от Шимшиновки", - отмечается в отчете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Град, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
03 Названа главная причина женского долголетия
04 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
05 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
Хомчак встретился с начальником Генштаба ВС Польши
Евгений Киселев прекращает свою работу на &quot;Прямом канале&quot;
Киселев прекращает свою работу на "Прямом канале"
США и &quot;Талибан&quot; возобновили переговоры
США и "Талибан" возобновили переговоры
Сверхбезопасный &quot;квантовый интернет&quot; на шаг приблизился к реальности
Сверхбезопасный "квантовый интернет" на шаг приблизился к реальности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь