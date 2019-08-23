ОБСЕ насчитала 27 "Градов", которые были размещены с нарушением Минских договоренностей

Новости Украины:На оккупированной части Донбасса вопреки Минским соглашениям были зафиксированы системы залпового огня "Град".

СММ ОБСЕ зафиксировала 20 августа 27 систем залпового огня "Град" на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте ОБСЕ в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"20 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне возле н.п. Терновое (57 км на восток от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи н.п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км на юго-запад от Луганска)", - говорится в отчете в разделе "Вооружение, размещенное с нарушением линий отвода".

Рядом с этим, 20 августа было зафиксировано 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируемых гаубиц (Д‑30 "Лягушка", 122 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ‑12 "Рапира", 100 мм) на полигоне неподалеку от н.п. Шимшиновка (27 км на юго-запад от Луганска).

На следующий день, 21 августа, СММ зафиксировала 6 РСЗО (БМ-21) на полигоне рядом с Терновым. Кроме того, Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе "вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения".

"20 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 14 танков (Т-64 – 8 ед.; неустановленного типа — 6 ед.) на полигоне возле Тернового; 12 буксируемых гаубиц (2A36 "Гиацинт–Б", 152 мм — 4 ед.; 2А65 "Мста-Б", 152 мм — 4 ед.; 2A36 или 2A65 — 4 ед.), a также 1 самоходную гаубицу (2С1) и 3 танка (Т-72) вблизи Хрустального; 12 танков (вероятно Т-64) на полигоне неподалеку от Шимшиновки", - отмечается в отчете.