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В Запорожье появился первый автономный троллейбус

В Запорожье появился первый автономный троллейбус
12:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В мэрии города заявляют, что к концу года будет приобретено еще пять таких троллейбусов.

В Запорожье появился первый троллейбус с автономным ходом, всего до конца года таких будет приобретено пять. Об этом в Facebook написал мэр Запорожья Владимир Буряк.

"В Запорожье появился первый современный троллейбус с автономным ходом. Напомню, в этом году их будет приобретено 5. Уверен, что запорожцы оценят их преимущества и комфорт. После разрешения всех организационных вопросов новые троллейбусы выйдут на линию. В том числе и на новый троллейбусный маршрут, который соединит Хортицу с центром города", - говорится в сообщении.

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Как сообщил корреспонденту Укринформа руководитель КП "Запорожэлектротранс" Юрий Папач, этот троллейбус будет работать на маршруте №1.

Решение о приобретении троллейбусов с автономным ходом было принято Запорожским городским советом еще в феврале этого года. Современный транспорт закупается на условиях лизинга, который будет финансироваться из городского бюджета.

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Троллейбус, Запорожэлектротранс, Звпорожье, Юрий Папач.
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