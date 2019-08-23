На День Независимости в Киеве перестанут работать некоторые станции метро

Новости Украины:Станцию метро "Майдан Незалежности" закроют 24 августа.

В субботу, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины независимости Украины, с начала работы до окончания мероприятий станция метро "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход. Пересадка будет работать.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"Есть уточнения по работе центральных станций на День Независимости. Станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме. Станция "Майдан Незалежности" не будет открываться на вход и выход с начала работы до окончания праздничных мероприятий. Пересадка будет работать", - говорится в сообщении.

Также 24 августа в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как известно, на День независимости будет запрещено движение по ряду улиц и изменены работу маршрутов общественного транспорта.