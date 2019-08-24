Суд может пересмотреть приговор в деле об обстреле спецназовцев в 2014 году

Новости Украины:Суд пересмотрит дело об обстреле украинских спецназовцев в Донецкой области в 2014 году.

Запорожский апелляционный суд направил на повторное перераспределение дело об обстреле украинских спецназовцев в Донецкой области в 2014 году.

Как сообщает ”Медийная инициатива за права человека” в Facebook, сегодня, 23 августа Запорожский апелляционный суд должен рассматривать жалобы на приговор суда первой инстанции по делу фермера Николая Бутрименко, обвиняемого в организации расстрела двух групп 3 полка спецназначения, произошедшего 29 июля 2014 года в селе Латышево Донецкой области, а также в финансировании терроризма.

Отмечается, что в апелляционный суд поступило сразу 4 жалобы на такой приговор.

Так, первую жалобу направил прокурор Донецкой прокуратуры Дмитрий Стебин, который считает несоответствующим назначенное судом наказание Бутрименко. ”Обвиняемый не раскаялся в содеянном, никаких других смягчающих обстоятельств нет, непонятно, почему суд применил минимальную санкцию по статье финансирования терроризма. В судебном решении не указано, почему суд принял во внимание одни доказательства и отверг другие”, - отметил он.

Со второй жалобой, по данным правозащитников, в суд обратилась адвокат потерпевших Елена Яркина, которая не согласна с тем, что Бутрименко оправдали по статье 258 (теракт).

Яркина отметила, что Куйбышевский суд по своему усмотрению интерпретировал слова потерпевших, а также нарушал их права на участие в судебном заседании. Адвокат надеется, что суд направит дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Кроме того, две жалобы на приговор поступили от обвиняемого и его адвоката Георгия Козуба, которые настаивают на невиновности Бутрименко и надеются на оправдательный приговор по обеим статьям обвинения.

”Однако апелляционный суд так и не дошел до рассмотрения жалоб. Один из судей коллегии Вадим Рассуждай заявил самоотвод, мотивируя это тем, что его родители и другие родные проживают на оккупированных территориях и, учитывая это обстоятельство, судья считает, что могут возникнуть сомнения в его беспристрастности”, - говорится в сообщении.

Самоотвод суд удовлетворил, поэтому дело будет направлено на повторное авторапределени, которое состоится 27 августа, где определится коллегия судей, которая будет рассматривать апелляцию.

Стороны прогнозируют, что очередная попытка рассмотреть апелляцию по делу состоится в середине сентября.

Правозащитники отмечают, что это не первый такой самоотвод судей по данному делу. Так, в 2016 году, когда обвинительный акт впервые был направлен в суд, массово самоотвод брали удьи Бердянского горрайонного суда - тогда производство попало в коллегию судей, все три члена которой были переселенцами.

”Причем одна из судей коллегии Елена Вирченко до 2015 года работала судьей Шахтерского горрайонного суда Донецкой области, а обвиняемый Николай Бутрименко в это же время был не только активным предпринимателем Шахтерского района, но и депутатом Шахтерского районного совета. Поэтому, сославшись ”на реальные риски угрозы их жизни и здоровью, и жизни и здоровью их близких и родных, проживающих на временно оккупированной территории так называемой ”ДНР” и ”ЛНР” и вероятность попыток давления”, коллегия судей взяла самоотвод”, - отмечается в заметке.

Напоминаем, Бутрименко был задержан в 2016 году и отбывает предварительное заключение с 1 июня 2016 года. По «закону Савченко», согласно которому с момента задержания до вступления приговора в законную силу срок заключения считается «день за два», уже через год Бутрименко сможет выйти на свободу.

Прокуратура Донецкой области обвиняла Бутрименко в террористическом акте, а именно - в гибели 10 украинских военнослужащих в июле 2014 года недалеко от города Снежное Донецкой области. По версии следствия, он сообщил о позиции военных боевикам, после чего те расстреляли бойцов ВСУ.

17 мая 2019 года Куйбышевский районный суд рассмотрел уголовное производство по обвинению Бутрименко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Суд признал его виновным в финансировании терроризма и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. При этом по обвинению Бутрименко в совершении террористического акта, суд вынес оправдательный приговор.