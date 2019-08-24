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Суббота, 24.08.2019
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
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День Независимости: в центре Киева идут последние приготовления к празднованию

День Независимости: в центре Киева идут последние приготовления к празднованию
09:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Вдоль улицы Крещатик и Майдана Незалежности дежурят правоохранители.

Уже через полчаса в Киеве начнутся праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины, в частности, Шествие достоинства при участии президента Владимира Зеленского. Улицу Крещатик перекрыли для автомобилей и пешеходов, вдоль нее установлен забор, возле которого дежурят правоохраниВ центре города начали собираться киевляне и гости столицы, которые приехали отпраздновать День Независимости.

Возле Европейской площади уже готовятся к Шествию военные и оркестр.

9 июля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины в этом году государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

День Независимости-2019: программа мероприятий и история праздника

Военный парад на День Независимости в Киеве не будет происходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примут участие Зеленский и руководство государства.

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Киев, День Независимости, Военные, Крещатик, Мероприятия, Владимир Зеленский, День Независимости-2019.
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