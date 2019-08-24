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В Запорожье прошел "Марш свободы"

В Запорожье прошел "Марш свободы"
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: timenews.in.ua

Новости Украины:В День независимости на улицы Запорожья вышли тысячи горожан.

В Запорожье более тысячи горожан с государственными флагами прошли «Маршем Свободы» по центральному проспекту.

Торжественное шествие местных жителей , посвященное Дню Независимости Украины, возглавили ветераны АТО, а также родственники погибших воинов, которые несли их фотографии.

Более тысячи участников акции в вышиванках и с государственной атрибутикой стартовали «Маршем Свободы» с бульвара Шевченко, и прошли порядка четырех километров по проезжей части центральной магистрали Запорожья - проспекту Соборный.

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Во время шествия люди исполняли гимн Украины, а также украинские народные песни.

"Марш Свободы" завершился на Майдане Героев Революции Достоинства, где прошел торжественный митинг, посвященный Дню Независимости Украины.

В знак памяти о погибших героях Революции Достоинства, а также героях войны на Донбассе, в ходе митинга прозвучало сто ударов колокола. Также, запорожцы возложили цветы к памятному знаку Героев Революции Достоинства.

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Украина, День Независимости, Запорожье, Марш Свободи.
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