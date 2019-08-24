Патриоты прошли маршем по Одессе (Видео)

Новости Украины:Ветераны и ветераны воинских частей дислоцирующихся в Одессе, прошли по городу маршем.

Ветераны воинских частей и соединений, которые дислоцируются на территории Одесской области, участники боевых действий на Донбассе и активисты волонтерских организаций собрались в Одессе возле Национального театра оперы и балета для участия в Марше защитников.

В акции также принимают участие члены семей погибших воинов, которые держат в руках их портреты, и активисты.

"Марш защитников Украины организовали участники ветеранской общественности, в частности Общество участников АТО Одесщины, Ветеранский ХАБ Одессы. Мы ставим целью почтить память воинов, погибших в войне, навязанной нам Россией, напомнить всем, что продолжается вооруженная агрессия против Украины. И Одесса развивается в мирных условиях благодаря тому, что на восточных рубежах надежно держат оборону воины ВСУ. В боях за суверенитет и целостность государства уже погибли 110 воинов - жителей Одессы и области", - отметил заведующий Южного межрегионального сектора Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Николай Сторожук.

Участники марша с украинскими флагами в руках отправились по центру города к скверу Героев Небесной сотни у здания областного совета, где установлен памятный знак в честь погибших участников АТО. Здесь отслужит молебен за погибших воинов протоиерей Православной церкви Украины Теодор Оробец, состоится митинг.

В полутысячный колонне участников Марша под большим баннером "З Днем незалежності, Україно!" идут, в частности, командир разведывательной роты капитан Андрей Скороход, танкист Виталий Кись, оператор противотанкового взвода батальона «Донбасс» Александр Шкуренко, боец 8 отдельной роты ДУК «Правый сектор» Сергей Москаленко, волонтер-медик батальона «Донбасс» Анна Ильющенкова и другие.

Ранее в Одессе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке, в которой приняли участие городской голова Геннадий Труханов, и.о. председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова, председатель облсовета Сергей Паращенко, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, депутаты городского и областного советов, представители силовых структур и представители духовенства различных конфессий.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который удостоверял новый статус украинского государства.