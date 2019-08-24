Скачать
Суббота, 24.08.2019
Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019
Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019
Под Офисом президента протестуют: чего хотят
Под Офисом президента протестуют: чего хотят
Усик отказался от боев с россиянами Поветкиным и Федосовым
Усик отказался от боев с россиянами Поветкиным и Федосовым
Тусовка офисных планктонов: в Одессе стартовал Фестиваль идей-2019
Тусовка офисных планктонов: в Одессе стартовал Фестиваль идей-2019

В Станице Луганской начали демонтаж фортификационных укреплений

Смотрите фото (5)
В Станице Луганской начали демонтаж фортификационных укреплений
17:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:После демонтажа, начнутся роботы по восстановлению моста.

Сегодня, 24 августа, специалисты ГСЧС начали, после обследования, демонтаж фортификационного сооружения ближнего к мосту опорного пункта в районе Станицы Луганской.

Это подготовка к ремонту моста, который в этом месте является единственным переходом между подконтрольной правительству Украины территорией Луганщины и ОРЛО.

Об этом со ссылкой на Украинскую сторону совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает штаб ООС.

 

"После обследования в 10.35 ч. Группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и его разборку. По состоянию на 11.15 ч. расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня утром, перед началом демонтажа, группа подразделения ГСЧС Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская, на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ.

Украинская сторона СЦКК также сообщила, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ "с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и проводимых мероприятий".

Зеленский доступным языком объяснил боль украинцев из-за оккупации Крыма и Донбасса

В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали ход работ, проводимых украинской стороной у разрушенного моста.

Также украинская сторона СЦКК отмечает, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей каких бы то ни было инженерных работ не проводится, как видно на фото.

"Подчеркиваем, что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы", - подчеркивается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании российских наемников и их вооруженных формирований начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

Как сообщал Укринформ, участники Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 17 июля пришли к согласию по ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской. Согласно достигнутым договоренностям стороны одновременно должны начать ремонт моста: украинская сторона возобновит заваленный пролет, а ОРЛО - покрытие и ограждение.

31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Донбасс, Станица-Луганская, ОРДЛО, Демонтаж укреплений.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Маникюр 2019: оригинальные идеи для квадратной формы ногтей
04 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
05 Из "Квартала 95" ушел актер: детальные подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Майдан Незалежности &quot;заминировали&quot;
Майдан Незалежности "заминировали"
Марш защитников Украины: официальная часть подошла к концу
Марш защитников Украины: официальная часть подошла к концу
Зеленский - о кандидатах на пост премьера
Зеленский - о кандидатах на пост премьера
Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни
Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь