В Станице Луганской начали демонтаж фортификационных укреплений

Новости Украины:После демонтажа, начнутся роботы по восстановлению моста.

Сегодня, 24 августа, специалисты ГСЧС начали, после обследования, демонтаж фортификационного сооружения ближнего к мосту опорного пункта в районе Станицы Луганской.

Это подготовка к ремонту моста, который в этом месте является единственным переходом между подконтрольной правительству Украины территорией Луганщины и ОРЛО.

Об этом со ссылкой на Украинскую сторону совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает штаб ООС.

"После обследования в 10.35 ч. Группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и его разборку. По состоянию на 11.15 ч. расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня утром, перед началом демонтажа, группа подразделения ГСЧС Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская, на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ.

Украинская сторона СЦКК также сообщила, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ "с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и проводимых мероприятий".

В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали ход работ, проводимых украинской стороной у разрушенного моста.

Также украинская сторона СЦКК отмечает, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей каких бы то ни было инженерных работ не проводится, как видно на фото.

"Подчеркиваем, что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы", - подчеркивается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании российских наемников и их вооруженных формирований начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

Как сообщал Укринформ, участники Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 17 июля пришли к согласию по ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской. Согласно достигнутым договоренностям стороны одновременно должны начать ремонт моста: украинская сторона возобновит заваленный пролет, а ОРЛО - покрытие и ограждение.

31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.