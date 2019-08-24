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Оккупанты мешают демонтировать фортификационные сооружения в Станице Луганской

Оккупанты мешают демонтировать фортификационные сооружения в Станице Луганской
18:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупационные власти отказываются демонтировать фортификационные сооружения возле Станицы Луганской .

Оккупационные власти отказываются демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста, который служит переходом для гражданского населения на линии разграничения.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает в Facebook.

«24 августа 2019 года группа подразделения ГСЧС Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта в районе населенного пункта Станица Луганская на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ», - говорится в сообщении.

После обследования в 10.35 указанная группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и его разборку. По состоянию на 11.15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближайшем к разрушенному мосту опорном пункте, добавили в украинской стороне СЦКК.

При этом отмечается, что ”в случае отсутствия синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы”.

Также отмечается, что на указанный участок прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на украинской стороне. В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали ход работ, проводимых украинской стороной возле разрушенного моста.

В Станице Луганской начали демонтаж фортификационных укреплений

В СЦКК отметили, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей какие-либо инженерные работы не проводились.

”Подчеркиваем, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании российскими наемниками и их вооруженных формирований начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста”, - заявили в украинской стороне центра.

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Донбасс, Станица-Луганская, ООС, ОЛДЛО.
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