В Ивано-Франковске подорвали гранату

Новости Украины:Мужчина подорвал себя и свою жену - оба погибли.

В Ивано-Франковске в результате подрыва гранат во время ссоры погибли два человека.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской, около 14.00 в полицию позвонил гражданин и сообщил о взрыве.

При выезде следователей на место происшествия установлено, что от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница.

Следствием установлено, что между погибшим возник конфликт, в результате которого мужчина привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.

"Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием", - добавили в секторе коммуникации.

По факту подрыва гранат открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).