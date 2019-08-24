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В Ивано-Франковске подорвали гранату

В Ивано-Франковске подорвали гранату
22:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Мужчина подорвал себя и свою жену - оба погибли.

В Ивано-Франковске в результате подрыва гранат во время ссоры погибли два человека.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской, около 14.00 в полицию позвонил гражданин и сообщил о взрыве.

При выезде следователей на место происшествия установлено, что от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница.

Следствием установлено, что между погибшим возник конфликт, в результате которого мужчина привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.

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"Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием", - добавили в секторе коммуникации.

По факту подрыва гранат открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Ивано-Франковск, Граната, Нацполиция.
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