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Боевики четыре раза не пропустили патрули ОБСЕ

Боевики четыре раза не пропустили патрули ОБСЕ
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:За сутки оккупанты 4 раза не пропустили патрули ОБСЕ на Донбассе.

В течение пятницы продолжалось препятствование в доступе СММ ОБСЕ на оккупированную территории Донбасса, в частности, неподалеку Верхньошироковского, в Сосновском и Набережном, а также в пункте пропуска на границе вблизи Извариного.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 23 августа 2019 года.

"На блокпосте западнее н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; неподконтролен правительству, 29 км на северо-восток от Мариуполя) в двух случаях члены вооруженных формирований снова отказывали патрулям Миссии в проезде, в одном случае, ссылаясь на проведение в этом районе операции", а в другом на то, что команда СММ отказалась показать свой план патрулирования", - говорится в отчете.

Рядом с этим, на восточном въезде в н. п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км на юг от Донецка) боевик отказал патрулю Миссии во въезде в населенный пункт, ссылаясь на приказы своих командиров.

"Возле магазина в н. п. Набережное (неподконтрольный правительству, 33 км на северо-восток от Мариуполя) до сотрудников Миссии подошел вооруженный член вооруженных формирований и попросил показать ему их план патрулирования, а затем, ссылаясь на приказы от его командиров, сказал патрулю Миссии покинуть населенный пункт", - сообщили также в Миссии.

На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня

Кроме того, в пункте пропуска на границе близ н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км юго-восток от Луганска) боевик российских оккупационных войск приказали патрулю Миссии покинуть этот район.

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ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, АТО, СММ ОБСЕ.
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