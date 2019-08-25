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АЧС на Львовщине: тысячи свиней пришлось утилизировать

АЧС на Львовщине: тысячи свиней пришлось утилизировать
12:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Для утилизации свиней, работники ГСЧС во Львовской области вырыли семь котлованов.

Во Львовской области в связи с выявленным возбудителем африканской чумы свиней (АЧС) утилизировано почти 27 тысяч свиней.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, на 06.00 25 августа обустроены семь котлованов для утилизации свиней, в трех котлованах проводилось сжигание туш свиней, четвертый и пятый котлованы подготовлены для сжигания. Всего заложено и утилизировано 26 943 туши. Работы по забою и вывозу свиней продолжаются.

"Осуществляется план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения возбудителя АЧС, на месте созданы четыре поста полиции и два дезинфицирующих поста от Госпродпотребслужбы, работниками ООО "Галичина-запад" проводятся работы по устройству подъездов и котлованов для утилизации туш свиней, от ГСЧС установлено две палатки "Гранд", - говорится в сообщении.

Как сообщает белорусское информагентство БЕЛТА, Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовской области Украины из-за африканской чумы свиней. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

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"Согласно информации Международного эпизоотического бюро, на территории Львовской области зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС. В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из украинского региона живых свиней, зоопарков и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Львовской области в Беларусь", - отмечает БЕЛТА.

16 августа на территории свинокомплекса "Галичина-запад" в селе Кавское Стрыйского района Львовской области была зафиксирована массовая гибель свиней.

В образцах патологического материала, отобранного от павших животных, был обнаружен возбудитель АЧС.

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Украина, Львовская область, АЧС, ГСЧС.
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