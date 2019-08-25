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ООС: оккупанты 5 раз нарушили "тишину"

ООС: оккупанты 5 раз нарушили "тишину"
08:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:За сутки оккупанты пять раз нарушили "тишину", потерь нет.

За минувшие сутки оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня”, - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 4 обстрела: возле МАРЬИНКИ – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи ПАВЛОПОЛЯ – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды возле ВОДЯНОГО – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник произвел 1 обстрел вблизи НОВОЛУГАНСЬКОГО – из гранатометов различных систем , крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты четыре раза не пропустили патрули ОБСЕ

В штабе сообщили, что за минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.

От начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.

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Армия, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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