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В Кривом Роге сгорела деревянная церковь (Фото, Видео)

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В Кривом Роге сгорела деревянная церковь (Фото, Видео)
13:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Огонь уничтожил имущество и конструкции храма, пострадавших нет.

В Кривом Роге в Ингулецком районе сегодня утром сгорела церковь Московского патриархата. 

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре на территории храма святых Благоверных князей Бориса и Глеба поступило в Службу спасения в 04:22. По указанному адресу немедленно направили пожарных 17-й и 61-й государственных пожарно-спасательных частей.

«Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет»,- говорится в сообщении.

В 05:06 огонь был локализован, в 07:15 ликвидирован.

До пожара

В Украине обьявлен самый высокий уровень пожарной опасности

К ликвидации пожара привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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Пожар, Церковь, Кривой Рог, ГСЧС, ПЦУ.
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